Koninklijke traditie Prinsjesdag is ’lifestyle-porno’

Anne-Marie van Leggelo-Van den Berkmortel is etiquette-expert. Ⓒ Eigen foto

Aan traditie geen gebrek morgen: de rijtoer, de troonrede, de hoedjes, het koffertje. Onze hang naar klassieke waarden is groot, signaleert Anne-Marie van Leggelo. „Niet voor niets is de etiquettefilm Downton Abbey een kaskraker. We willen zien hoe het nu eigenlijk hoort.”