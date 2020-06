Prinsjesdag 2019. In het traditionele hoedjesverslag van ’s lands grootste krant schittert een dame in rode tenue. Ze geeft high fives aan het jonge publiek achter de dranghekken op weg naar de Ridderzaal. De moderecensent deelt hoge cijfers uit aan de outfit van de dame. „Een fris, nieuw gezicht”, vermeldt het verhaal. Ook haar verloofde deelt high fives uit. Hij is de minister van Financiën Wopke Hoekstra.