Ombudsman: Rijp voor de sloop

Hij belt de gemeente, maar die verwijst hem naar de projectontwikkelaar. Roemer voelt zich hierdoor afgescheept. Daarom meldt hij zich weer bij de gemeente. Dat helpt, want hij krijgt nu tenminste iemand te spreken die over de inrichting van de stad gaat.

Hij kan zijn winkel verhuizen naar een andere plek. En daarnaast krijgt hij een vergoeding voor de hogere huur van de nieuwe locatie.

Voorwaarde is wel dat hij snel het pand verlaat. Dat doet hij en ook nog eens middenin de coronacrisis. Maar wat gek is, er gebeurt helemaal niks met het oude pand. Terwijl de sloper bij wijze van spreken al klaar stond.

Roemer vindt dat hij door de gemeente benadeeld is. Niet alleen wist hij niets van de sloop, de berichtgeving hierover kostte hem ook klanten.

Hij dient een schadeclaim in. En vervolgens blijft het stil.

Coronasteun

Tot overmaat van ramp komt hij ook nog eens niet in aanmerking voor coronasteun. Er wordt gekeken naar zijn omzet in de periode dat deze juist enorm daalde door de berichtgeving over het pand en klanten wegbleven.

Hij baalt hier ontzettend van. En belt met onze medewerker Minka voor hulp. Zij neemt contact op met de gemeente om na te vragen wat er met de schadeclaim is gebeurd. En vraagt de gemeente om de claim als klacht te behandelen. Ook wijst ze hen op onze schadevergoedingswijzer. Dat is een overzicht van een aantal belangrijke spelregels hoe je als overheidsinstantie behoorlijk kan omgaan met schadeclaims.

Gelukkig zet dit alles weer in gang. Want niet veel later wordt Roemer uitgenodigd voor een gesprek en krijgt uitgebreide excuses van de gemeente. Bovendien helpt de gemeente hem uit coulance met een bedrag aan coronasteun.

Een voorbeeld van een zaak waarin het misgaat in de communicatie tussen overheid en burger. En een goeie les voor de gemeente.

Veranderingen in de leefomgeving van bewoners en ondernemers zijn vaak ingrijpend. De overheid moet daar alert op zijn en goed en tijdig informeren. Dat gaat dus verder dan alleen een bericht in de krant!

*Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de gemeente. Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.