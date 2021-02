’Geen vertrouwen in vaccin’

Buitenland

Polen, Zweden en België enten geen ouderen tot 60 jaar in met AstraZeneca

Polen, Zweden en België kiezen ervoor om geen ouderen in te enten met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford. In andere Europese landen is dat ook geadviseerd omdat er te weinig bekend is over de werkzaamheid bij senioren.