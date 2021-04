’Bijverdienen werkt niet’

Een alleenstaande van 21 jaar of ouder krijgt netto €1075 bijstand, inclusief vakantiegeld. Tel daarbij op huur- en zorgtoeslag, afschrijving gemeentelijke belastingen etc. Dat netto-inkomen gaat leuk omhoog. En nu mogen ze er nog eens 500 euro bijverdienen. Die mensen gaan nooit meer voor een echte baan. Ter vergelijking, het minimumloon voor een 21-jarige is nu € 1.684,80 bruto per maand. En eenieder die daar boven zit, krijgt geen huur- en/of /zorgtoeslag en moet de gemeentelijke belastingen gewoon betalen. De waanzin ten top, maar wat anders verwacht je van een gemeentelijk bestuur dat totaal geen kijk heeft op het echte leven.

E. Mulder, Hellevoetsluis