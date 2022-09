’Filmpromotie wolf verkeerd’

In wat voor omgekeerde wereld leven wij eigenlijk? We leven in een land dat overbevolkt is en ondanks dat gegeven laten we gevaarlijke dieren toe die in het verre verleden hier vertoefd hebben. In 1881 liep de laatste wolf hier rond. Alleen hadden we destijds 4 miljoen inwoners, nu hebben we er bijna 18 miljoen. Natuurfanaten juichen de terugkeer van de wolf toe, maar het begint mijns inziens een beetje op ’Jurassic Park’ te lijken. In deze film wilden enkele natuurfanaten ook oude tijden laten herleven. Alleen is het wel te hopen dat we nu tot het inzicht komen dat dit niet meer mogelijk is.

Mario Verhees, Asten