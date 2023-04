Premium Het beste van De Telegraaf

Jettens klimaatbeleid zit vol desinformatie

Nausicaa Marbe

Kon dit kabinet nog de eigen extinctie voorkomen? Rutte, Kaag en Jetten bedachten iets: de hoogste prioriteit voor de klimaatrevolutie die een radicale omwenteling moet betekenen voor Nederland en, lach niet, de gehele aarde. Een klimaatmiljardentombola met, op armoede en immobiliteit na, ongewisse uitkomst; gebaseerd op indoctrinatie van burgers die via ’klimaatpersconferenties’ horen wat ze moeten denken en doen. Want: ’Er is geen alternatief.’