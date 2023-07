Leegloop Tweede Kamer biedt ruimte voor frisse blik

’We moeten onze swag weer terugkrijgen”, zei Frans Timmermans tegen een journalist nadat hij zich had gekandideerd als lijsttrekker van PvdA/GL. Swag; ik moest er even over nadenken, want het woord heeft namelijk meerdere betekenissen. Zou hij er bijvoorbeeld die lelijke gedrapeerde gordijnzakken mee bedoelen die je als decoratie voor de rail van gordijnen hangt? Hopeloos ouderwets en compleet zinloos.