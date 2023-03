’Nederland kiest voor het midden’

Zowel de zogenoemde ’linkse stemmers’ als de ’rechtse stemmers’ hebben hun partijen de rug toegekeerd. Het is nu duidelijk dat er gekozen is voor het midden. Laten we dus stoppen met links en rechts, wat voor bepaalde partijen een excuus voor hun eigen ongelijk, er is ook een middenweg. Laten we nu luisteren naar de democratie, de meerderheid beslist, en denken in oplossingen.

Aart Bijvoet,

Volendam