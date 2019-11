’OK Kabinet’ in plaats van ’OK Boomer’

In aanvulling daarop kan gesteld worden dat die nu al moord en brand schreeuwende ’OK jongeren’ iets over het hoofd zien.

Naast hun in mijn ogen toch zeker wel veilige pensioen (in mijn 50-jarige wachttijd en ook in de toekomst zijn er altijd fluctuaties), heeft het gros van de huidige jongeren bij het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd reeds een erfenis binnen in de vorm van de verkoop van het ouderlijk huis, dan wel kunnen zij daar op korte termijn naar uitzien.

De boomer-generatie daarentegen had/heeft voor 95 procent ouders in huurwoningen. Als er dan al een OK-groep aangewezen moet worden dan is het ’OK Regering’.

Als je de jongeren hun studiefinancieringen niet had afgenomen en de ouderen belastingcompensatie voor hun pensioenverlies hadden gehad, dan had iedereen meer te besteden gehad.

Dan was het MKB tevreden (zeker als de omzetbelasting op normaal niveau was gebleven) en zou er meer welvaart zijn en geen ’stammenstrijd’ tussen generaties. Dus in mijn ogen is juist: ’OK Regering’

Theo van der Waal