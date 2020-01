De Kwestie: Heeft geld sparen nog wel zin?

Als je spaargeld wordt aangevreten door inflatie, heeft sparen dan nog wel zin? Jawel, want het is verstandig altijd iets achter de hand te hebben, redeneert financieel planner Gaston Hendriks. Hoogleraar Vastgoedeconomie Dirk Brounen is het ten dele met hem eens. Hij vindt dat je beter kunt genieten van je geld.

