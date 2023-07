Liever de val van het kabinet dan een laf compromis over asielbeleid

De val van een kabinet is nooit in het landsbelang, zo benadrukte demissionair premier Rutte nadat zijn kabinet ontslag had aangeboden. Deze constatering geldt op dit moment nadrukkelijk. Er liggen grote maatschappelijke problemen (zoals wooncrisis, koopkracht en landbouwbeleid) en er woedt een oorlog in Oekraïne waar Nederland mee te maken heeft.