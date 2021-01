Brief 1 ’Gemeenten helpen statushouders’

Jongelui die graag op zichzelf willen wonen kunnen wachten tot Sint-Juttemis. Blijf maar zolang bij je ex of je ouders wonen, krijgen ze te horen. Er zijn te weinig sociale huurwoningen en de huren van huurwoningen in de vrije sector zijn te hoog. De vaste lasten stijgen en de ziektekosten rijzen de pan uit. Statushouders worden intussen geholpen door gemeenten. Maar hoe wordt gcontroleerd of deze statushouders wel inburgeren? Zijn ze wel opgewassen tegen de vrijheden uit het westen? Kortom, kunnen ze met onze mooie cultuur omgaan?

Jacobine Brummel, Almere

