’Trek extra trui of vest aan’

Ik zat vroeger op een Openluchtschool in Amsterdam-Stadionkade. Ramen waren daar altijd open, tenzij het écht vroor. We liepen buitenom naar de gymzaal en gymden buiten tenzij het regende. Wie het koud kreeg, deed maar een vestje aan.

Geen dubbel glas, en al helemaal géén airco of klimaatsysteem. Hetzelfde op de middelbare school, 1955-1962. En dat was héél normaal met open ramen in de klas.

Bijna nóóit zieke klasgenoten door griep, want ons immuunsysteem was prima. Mensen tegenwoordig hebben het al koud als er een raam opengaat bij 30°C, hoe triest toch.

Men wordt gehard door ramen open, is normaal hoor. Dus scholen, doe niet zo soft dat er ramen open moeten. Trek een extra vest of trui aan als het kouder wordt.

Geldt óók voor die vreselijke bedompte kantoren.

Lily de Vries, Hoofddorp