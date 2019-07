Moet ik een hondenforum bezoeken? Daar weten ze zelfs raad als er plotseling vleugeltjes op de rug van je hond groeien. „Geef hem eens wat minder parkietenvoer.” Dat soort adviezen. Bij nader inzien doe ik het niet. Een man in mijn positie kan maar beter gevrijwaard blijven van in het openbaar geuite opmerkingen als: „Ze had ’m zeker uit je slaapkamer meegenomen.”