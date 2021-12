’Liever niet op vakantie’

Dat een aantal landen het heft zelf in handen nemen hebben ze groot gelijk in. Beter is het om geen risico te nemen En niet op vakantie te gaan. Voorkomen is beter dan genezen

Als dadelijk blijkt dat de besmettingen omicron bij ons de halve bevolking besmet heeft. Dan zal er waarschijnlijk wel weer actie ondernomen worden, maar zoals altijd weer veel te laat

Aad van Leeuwen,

Tilburg