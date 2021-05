’Laat je vaccineren voor meer vrijheid’

Versoepelingen kunnen niet of pas later ingaan, minder vrijheid en herstel van de economie. Groepsimmuniteit ontstaat niet of pas later. Druk op de zorg blijft hoog en reguliere operaties blijven uitgesteld. Etc., etc..

Jezelf niet laten vaccineren (zonder medische indicatie) betekent ook meeliften op de bereidheid van anderen die zich wel te laten vaccineren en meeprofiteren van de (minimale) versoepelingen. Wij willen toch ook geen scheiding in de samenleving op basis van het vaccinatiepaspoort?

Kort en goed, toon jezelf een (mede-)Nederlander en laat je vaccineren, alsjeblieft. Dit doe je niet (alleen) voor jezelf, je gezin, je familie en vrienden maar ook voor de rest van Nederland (en de wereld).

Huub Kapel