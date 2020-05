’Jongeren weer leren sparen’

Als ik om me heen kijk hoe jonge mensen hun hele, toch niet lage, salaris uitgeven aan feesten en restaurants dan geeft me dat te denken.

Geboren in de babyboom ben ik me er altijd van bewust geweest dat voorspoed eindig kan zijn. Ik ben een christen en ook uit de Bijbel leer ik dat vette jaren gevolgd zullen worden door magere jaren. Het geheim van overleven is sparen.

Dit wordt ook beseft door onze regering, vandaar dat wij ten opzichte van de zuideljjke landen in Europa een redelijke reservering hebben, maar hiervoor heeft de regering ons wel zuinigheid opgelegd.

Ik pleit ervoor dat wij onze (klein)kinderen weer leren te sparen. Vroeger waren hiervoor van Staatswege initiatieven, deze moeten weer opgestart worden!

Mijn kleinkinderen beheren hun eigen studiefonds, want alles wat je niet hoeft te lenen, hoef je ook niet terug te betalen!

Hopelijk kunt u aan deze gedachte een impuls verbinden om de tegenwoordige consumptiemaatschappij een beetje om te buigen.

Gea Vos-Pool