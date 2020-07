Woedende Arubaanse journalisten noemden me ’zoetwaterjournalist’

Locatie, locatie, locatie. Dat zijn de drie belangrijkste factoren voor prijsbepaling van een huis. Zo luidt een grap onder makelaars. In de journalistiek is er ook zo’n element dat allesbepalend is voor het vak. En het is er één die ik, vreemd genoeg, tijdens mijn opleiding nooit als onmisbaar gereedschap kreeg aangereikt: netwerk, netwerk, netwerk.