’Legaliseren cocaïne nodig’

Laatste tijd is het schering en inslag met aanslagen die gepleegd worden in Rotterdam. Nu blijkt het om een cokeroof te gaan waarbij twee partijen elkaar naar het leven staan. Onze maatschappij is op vele fronten harder geworden en men heeft zowat vrij spel zonder consequenties.

Beseffen de gebruikers van dit witte goedje (en andere drugs) wel dat zij dit in stand houden met hun gebruik en dus eigenlijk net zo schuldig zijn? Als er geen vraag is, dan ook geen aanbod. Legaliseren van deze markt is de oplossing om de angel uit het criminele circuit te halen, nu is het ook op elke straathoek te koop zonder enige belemmering. Triest maar waar!

Cathy Stam Gestman, Purmerend