’Boeren staan op tegen regelbrij’

Laten deze mensen zich eens afvragen hoe zij zouden reageren als zij al 30 jaar voor dezelfde prijs en zelfs minder moeten werken. Kosten rijzen voor de boeren de pan uit om te voldoen aan alle wettelijke regels opgelegd door EU, door onze overheid en door onze eigen zuivelorganisatie, die vergeten is wiens belangen zij dienen te behartigen. Regels die volgens alle organisaties ook worden geëist door de consument. Een voordeel van deze opstand is dat alle boeren over de hele linie eindelijk eens als één man opstaan tegen deze betutteling.

M.P. de Boer, Sneek