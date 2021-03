Premium Entertainment

Ergste staat broze prins Philip nog te wachten

De ellende is compleet op het door de royals sinds maanden verlaten Buckingham Palace. KONINGIN ELIZABETH woont al bijna een jaar op Windsor Castle, PRINS PHILIP ligt al twee weken in het ziekenhuis en moet een hartonderzoek ondergaan. Kwetsbaar als hij is, moet het ergste echter nog komen komen: he...