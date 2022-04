Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Stress in Parijs

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

Ik slaak regelmatig een zucht van verlichting als ik op send klik en mijn stuk nog net op tijd naar de redactie mail. Het is niet altijd makkelijk om een verhaal voor de deadline in Amsterdam te krijgen, helemaal niet als de toespraak, top of verkiezingsuitslag waar je verslag van doet pas later op de avond plaatsvindt.