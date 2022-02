Brief 3: ’Uitsluiting hoort niet in democratie’

Bekijk ook: Kaag en Klaver sluiten FvD en PVV uit bij gemeenteraadsverkiezingen

Kaag en Klaver willen de PVV en het FvD uitsluiten op lokaal niveau, ook als de PVV en FvD de verkiezingen winnen in een paar gemeenten mogen ze daar niet in het college gaan zitten. Dit is natuurlijk uiterst ’democratisch’ van Kaag en Klaver. Kaag, nota bene van de Democraten 66 en Klaver die zo voor gelijkheid is. Je hoeft het niet met de PVV of FvD eens te zijn maar als ze democratisch gekozen worden hebben ze recht op een plaats in het college.

Ton Hoogduin, Den Haag

Stem op deze brief:

Of op een van de andere brieven: