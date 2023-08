’PVV zal water bij de wijn gaan doen’

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz sluit samenwerking met de PVV van Geert Wilders niet op voorhand uit en gaat vooral naar hun standpunten kijken. Het bewijs dat de PVV bereid is water bij de wijn te doen hebben we gezien in 2010 toen de PVV gedoogsteun gaf aan kabinet Rutte I. Het keiharde standpunt van de PVV om de AOW-leeftijd op 65 te houden verdween toen als sneeuw voor de zon. De kans is dus groot dat ook de huidige plannen van de PVV, zoals het verlaten van de EU, herinvoering van de gulden, het kiesrecht afnemen van mensen met een dubbele nationaliteit, het verbieden van de koran, het verbieden van moskeeën, en het verbieden van islamitisch onderwijs in november, direct na het sluiten van de stembussen zullen verdwijnen.

Henk Versteeg, Nunspeet