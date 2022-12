’Veesector aanpakken’

Vee wordt dagelijks op gruwelijke wijze onderworpen aan de hoogmoed van de mens. Gelukkig zijn er dierenrechtenorganisaties die ons tonen hoe het er dagelijks aan toegaat in deze industrie. Huisdieren vertroetelen we, ’gemartelde’ landbouwdieren leggen we zonder gêne op ons bord. Laten we ermee stoppen!

Anneke Sasbrink, Markelo