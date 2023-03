’Seksuele voorlichting in groep 3 te vroeg’

Maar om in groep drie of vier al te beginnen is te vroeg. Dan begrijpen ze nog niets van seksualiteit, het maakt ze alleen maar nieuwsgierig en zullen eerder gaan experimenteren. Zo is het ook met voorlichting over lhbtiq+. Jonge kinderen begrijpen daar ook nog niets van hoe goed je het ook uitlegt. Mogelijk zullen ze ook gaan denken dat zij niet ’normaal’ zijn als zij zich tot de andere sekse aangetrokken voelen in plaats van de gelijke sekse.

Fenna Koops, Groningen