’Integratieplan zorgcentra gaat te ver’

Het was een parkachtige omgeving met units voor de bewoners, een zwembad, speeltuin en kinderboerderij. Dat dit complex verouderde is inherent aan de tijd. Ze slijten, de eisen veranderen, dus logisch dat er vernieuwing moest komen. Maar i.p.v. een stukje grond op te offeren, hier een nieuwe unit bouwen, de bewoners van een oude unit hiernaar toe verhuizen, de volgende slopen, nieuwe bouwen etc. etc. Zwembad vernieuwen, zodat het complex behouden kon blijven, moest het ook in Heerhugowaard anders. Er moest geïntegreerd worden. De bewoners moeten in de woonwijken wonen. Begrijp me goed, voor mensen met een beperking moet goed gezorgd worden, dat staat buiten kijf. Maar om nu in elke wijk of buurt een locatie te bouwen gaat toch veel te ver. Bovendien hebben we nu ruim 600 taxibewegingen per dag, de busjes rijden af en aan. De onderhoudsmonteurs moeten ook van locatie naar locatie, want er valt veel te te repareren. Wij vragen ons echt af waar de overheid mee bezig is geweest.

Elke keer als er weer een nieuwbouwplan gebouwd wordt, wordt er ook weer een nieuwe locatie voor Reigersdaal gebouwd. Daar hadden dus ook eensgezinswoningen kunnen staan. En als ik dan lees dat er indertijd bij het plannen van deze acties niet geluisterd is naar de werkelijke betrokkenen kun je alleen maar weer boos worden. Wanneer leren ze eens luisteren.

Mirjam Appelman