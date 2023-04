Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Mobieltjes in de klas ’Mobieltjes verbieden gaat niets oplossen’

— Mobieltjes zijn niet meer weg te denken uit onze klaslokalen, ziet Janouke van Meerveld. ’Het gebruik van mobieltjes in de klas biedt juist een uitkomst voor het anders toetsen en testen of de lesstof is begrepen.’

Door Janouke van Meerveld Kopieer naar clipboard

Mobieltjes in het onderwijs; een beproeving voor de docent of een waardevolle toevoeging? De discussie speelt al een tijd binnen de politiek en de maatschappij. Veel meningen en veel belangen, vooral van volwassenen. Is dit ook echt ’het’ probleem waar we in het onderwijs tegenaan lopen? Of is het een symptoom van een groter probleem?