Column Sluwe Hugo en Sullige Sywert

Farid Azarkan stelde in het Kamerdebat over de mondkapjesdeal deze week voor een Netflix-serie te maken over Sywert-gate, om zo nog iets van de 100 miljoen euro verspild belastinggeld terug te verdienen. Geen gekke gedachte, Harry en Meghan kregen 100 miljoen dollar van Netflix. Het script van Sluwe Hugo en Sullige Sywert -die niet zo sullig bleek- is veel spannender.