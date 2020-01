’Eendracht maakt macht’

En tegelijkertijd mogen we ons ook afvragen in hoeverre wij zijn opgewassen tegen de steeds luidere groep van armlastige landen in Oost-en Zuid Europa die geld willen zien. Waarbij wij, wat het aantal inwoners betreft, al de hoogste betalende deelnemer zijn.

Om als klein land een vuist te kunnen maken hebben we ooit al samenwerkingsverbanden met andere landen gelegd, zoals de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de latere Benelux.

Om niet geheel door de EU ondergesneeuwd te worden lijkt me het dan ook raadzaam om binnen de EU opnieuw verbinding te zoeken met bijvoorbeeld Duitsland, België, Luxemburg en desnoods met de Scandinavische landen. Anders is met zo'n zwak kabinet het einde zoek. Eendracht maakt nu eenmaal macht!

Jan Muijs

Tilburg