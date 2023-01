Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Op zoek naar de minst domme mens: Bonaparte is geen damesmodezaak!

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Historisch besef is een basisvaardigheid om te slagen in het leven, zo luidde een geschiedenisleraar vorige week de noodklok. Vooral vmbo-scholieren krijgen te weinig uren les over het verleden om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.