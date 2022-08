De bal gaat lang en vreemd rollen

Premium Voetbal

Prominenten zien duidelijke titelfavoriet: ’Ajax wordt kampioen’

Vraag prominenten als Aad de Mos, Ronald de Boer, Sjaak Swart en Mario Been naar de aanstaande kampioen van Nederland en er komt één naam uit in koor: Ajax. Alle vier denken zij dat de zelf gecreëerde kapitaalkracht in de laatste jaren in Amsterdam de doorslag gaat geven. De vier met Ajax-, PSV- en ...