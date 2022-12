’Merkel geen goed voorbeeld’

De Oekraïne oorlog is ook Merkels Duitsland niet ’overkomen’ en is natuurlijk al in 2014 begonnen met de Krim-annexatie. Merkel keek weg van de expansiedrift van Poetin ivm gasbelangen.(Nordstream2). Amerika's waarschuwing hieromtrent werd door haar in de wind geslagen. Kerncentrale's werden bijna allemaal gesloten onder Merkel. Ook haar asielpolitiek is rampzalig gebleken. Haar vluchtelingendeal was paniekvoetbal en ontstaan zonder (!) overleg met de Bundestag. Deze deal is sedertdien een politiek pressiemiddel gebleken, terwijl aan Frontex nauwelijks wat werd gedaan. Rutte zelf blijkt nog steeds trots op zijn aandeel in deze Turkije deal. Grote onvrede bij de Duitse achterban zorgde ervoor dat sedert 2018 het wettelijk recht op gezinshereniging is geschrapt. Nu gelden slechts humanitaire gronden en een maximum per maand. Inmiddels is mede daarom Nederland het nieuwe asiel-afvoerputje geworden. Geen enkele vorm van zelfreflectie bleek uit een recent interview met Merkel, zegt dat ook wat over Rutte?

M. Harks