’Met levensverwachting stijgt AOW-leeftijd’

We mogen straks vrijwel geen frisdrank of alcohol meer gebruiken omdat het slecht is voor de gezondheid. Dus vindt de overheid dat het gebruik ervan tegengegaan moet worden. De prijzen van deze producten moeten fors omhoog om het verbruik af te remmen. Dat is ook al gebeurd met rookwaren om het roken te ontmoedigen.

Nog even en er wordt belasting op zout opgelegd en moet ook vlees, dat bovendien nogal milieubelastend is, worden aangepakt. En ga zo maar door.

Zo kan gemiddelde levensverwachting van de burger stijgen. Helaas stijgt daarmee de AOW-leeftijd, zodat je door het inleveren van levensgenot alleen maar langer moet werken. Daar zien we echt naar uit.

L. Kraaijenbrink, Ermelo