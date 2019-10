Uitslag Stelling: Veel onbegrip bij dementie

Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt sterk toe. Naar schatting 280.000 mensen in ons land lijden aan deze ziekte, in 2040 zijn dat er mogelijk meer dan een half miljoen. Een zorgelijke ontwikkeling, vinden de respondenten. „Het wordt volksziekte nummer één, dus hoe meer aandacht hoe beter.”

De meesten zijn van mening dat er niet genoeg aandacht en begrip is voor mensen met dementie. Zij juichen het dan ook toe dat burgers er via een campagne op worden gewezen hoe je mensen met dementie kunt herkennen en helpen. Iemand schrijft: „Het is heel moeilijk om van een naaste te zien dat ze dement worden. Mijn schoonmoeder heeft ons lang voor de gek kunnen houden. Als we beter op de hoogte waren geweest van de symptomen van dementie hadden wij als kinderen haar beter kunnen begeleiden.”

Een minderheid (14%) vindt een campagne zonde van het geld. Dat geld kan beter besteed worden aan onderzoek en verzorging, menen zij. „Mensen met dementie moeten nu te lang zelfstandig blijven wonen. De druk op de gezinsleden is enorm. Je kunt dit niet afwentelen op buren. Ze hebben professionele hulp nodig!”.

De neestemmers vinden dat de overheid verstek laat gaan. „Je moet eerst bijna je huis in brand hebben gestoken voordat er een plek in een verzorgingstehuis wordt gevonden. De overheid laat deze mensen aan hun lot over en verwacht dat familieleden de boel wel draaiende houden. Met als gevolg dat mantelzorgers alle bordjes draaiend houdend aan het eind van hun Latijn zijn.”

Meer nog dan mensen met dementie ontbreekt het de mantelzorgers aan steun en aandacht, vinden de respondenten, van wie driekwart ervaring heeft met de ziekte in familie of vriendenkring. „Ik heb zelf voor mijn demente vriend gezorgd, het was zwaar en soms heel moeilijk. De omgeving zag niet hoe zwaar het was, psychisch en fysiek zodanig dat ik er zelf depressief van werd.”

Volgens dementiespecialisten kan een gezonde levensstijl dementie weliswaar niet voorkomen maar de kans om het te krijgen wel verkleinen. De meeste respondenten zeggen hiervan op de hoogte te zijn. „De ziekte treedt later op en verloopt minder progressief. Niet roken, zeer matig drinken, laag lichaamsgewicht en minimaal 6000 stappen per dag is de haarlemmerolie tegen vrijwel alle kwalen.”

De meerderheid is het eens met de specialisten dat de overheid meer geld moet uittrekken voor preventie. Een respondent merkt op dat een gezonde levensstijl ook niet alles is. „Wat een onzin, twee mensen uit mijn familie leefden gezond, maar werden zwaar dement. Dus blijf ik lekker mijn borrel drinken”, zegt een 91-jarige.

Vorige week maakte de Amerikaanse farmaceut Biogen bekend een medicijn te hebben gevonden dat de ziekte mogelijk zou kunnen afremmen. Veel respondenten zijn hoopvol gestemd over dit middel, maar dan moet het wel snel op de markt komen. Iemand stelt vast: „Aandacht voor mensen die hun houvast in het leven kwijt zijn, dat is altijd goed. Een medicijn is beter.”