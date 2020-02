’Eigen telefoon in de cel belachelijk’

Ik weet nog wel andere manieren om ze rustig te houden! Overal wordt op bezuinigd, niets werkt meer naar behoren. De zorg is een ramp, fatsoenlijke medicijnen krijg je niet meer, elke drie maanden mag ik mijn verrassingspakket ophalen bij de apotheek, elke keer andere, goedkopere rotzooi!

Een bril, tandartsbezoek... laat maar, veel te duur. De ouderenzorg, etc. etc. Maar de gevangenen... tja, die moeten rustig worden gehouden met telefoons, celsleutels, tv op de kamer, sportzalen, cursussen, zeer goed eten naar wat ze gewend zijn...

Ik heb een idee! Breng ze onder in het Hilton of Amstel Hotel. Dan hoor je ze niet meer en is alle agressiviteit voorbij!!

L.Wiersma