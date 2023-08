’Trots op Tata Steel’

De 1400 omwonende van Tata Steel die geld claimen vanwege overlast betreft 0,1 procent van de meer dan 140.000 inwoners van de drie IJmondgemeentes.

Ondertussen ligt bij mooi weer het strand van Wijk aan Zee vol badgasten en is er een lange wachtlijst voor een strandhuisje. De huizen in de nieuwe woonwijk Westelijk Beverwijk, direct naast Tata Steel, gingen als warme broodjes over de toonbank.

Ik woon er al 60 jaar direct naast en verbaas me over de eenzijdigheid in vooral plaatselijke kranten en publieke zenders. Natuurlijk heeft een grote fabriek als buurman nadelen, maar denk ook aan de voordelen!

Door armoede leef je volgens onderzoek gemiddeld vijf jaar korter en Tata is een goede werkgever. Ondertussen zie ik de nadelen als buurman elk jaar minder worden en werkt Tata hard om in de toekomst groen staal te maken.

Veel IJmonders zijn dan ook terecht trots op onze buurman Tata Steel.

Rob Rietdijk