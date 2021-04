’Bubbel op de woningmarkt’

Een woning staat amper te koop of aspirant-kopers verdringen zich om de eigendomsakte te kunnen ondertekenen. De vraagprijs wordt vaak met tienduizenden euro’s overboden. De hypotheekrente staat al lang op een absoluut dieptepunt. Dat dan weer wel. Maar de vraag is of dat zo blijft. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw steeg de rente tot maar liefst 13%. Wie garandeert, dat die tijd niet meer terug keert?

Daarnaast is het zo dat kopers binnen afzienbare tijd weer voor hoge kosten komen te staan. Want we moeten van het gas af. En Techniek Nederland, Natuur en Milieu en Netbeheer Nederland, vinden nú al dat dat niet snel genoeg gaat. Kortom, er moet geld bij. Veel geld. Er zal, linksom of rechtsom, een warmtepomp aangeschaft moeten worden. Varierend in prijs van 4000 (maar wat heb je daarvoor) tot wel 25.000 euro. Bij de snelle aanschaf van de woning is hier niet aan gedacht. Dat kan financiële problemen opleveren.

Jan Muijs, Tilburg