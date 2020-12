In 2021 doe ik het anders

Mijn goede voornemen is om het ’Ik ben nu eenmaal zo’ aan te pakken in 2021 en dit anders in te gaan zetten, dan als een legitiem excuus. Als ik deze uitspraak wil gaan gebruiken, ben ik van plan om mijzelf de vraag te stellen, in hoeverre dit ’zo’ toch anders zou kunnen, ietwat aangenamer voor anderen en uiteindelijk ook prettiger voor mezelf. Liefst zeg ik wat ik denk, liefst maak ik grappen om moeilijke dingen wat op te vrolijken. Het resultaat is niet altijd een onverdeeld succes.

Ik begin 2021 met het woordje ’zo’ en daar ga ik vast en zeker genoeg werk aan hebben. Het voordeel is, dat ik nu niet een vast plan hoeft te hebben om te gaan lijnen, of zoiets.

Jamaine van Haaren,

Den Haag