’Krom beleid rond vaccinatiebewijs’

De werkgevers zijn volgens de AVG privacy wetgeving verplicht om hun werknemers niet te bevragen of ze gevaccineerd zijn tegen corona. Volgens dezelfde wetgeving mogen horeca ondernemers dus ook niet aan hun gasten vragen of ze gevaccineerd zijn. Ik roep minister De Jonge op om zijn onrechtmatige plan per direct te laten varen!

Babette Meulenbelt