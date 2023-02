De Kwestie: ’Directe verkiezingen voor de senaat zijn voor de democratie alleen maar beter’

Toch zijn niet alle reageerders het met elkaar eens. „Niet loskoppelen”, zegt reageerder Amphitreblog. „Op deze wijze hebben we als burger tenminste nog een stem. Bij de Tweede Kamer wordt achterkamertjes politiek bedreven en partijen met hun kiezers uitgesloten. In de Eerste Kamer kunnen ze dat niet.” „Wel loskoppelen”, zegt reageerder Weegschaal. „De Eerste Kamer moet direct gekozen worden, het is te belangrijk om dit via de provinciale verkiezingen te doen.”

De reactie met de meeste ’respects’ komt van reageerder AFO. „Ik ben sowieso geen voorstander van getrapte verkiezingen, directe verkiezingen voor de senaat zijn voor de democratie alleen maar beter. Verder mogen de Provinciale Staten wel afgeschaft worden en worden ondergebracht bij Binnenlandse Zaken want de Provinciale Staten is weer zo’n onnodige en geldverslindende ’tussenlaag’.” „Als de Eerste Kamer rechtstreeks gekozen zou worden, zou ik, en vele met mij, provinciaal misschien anders stemmen”, zegt Gerrit_geeft_commentaar. „Provinciale issues blijven nu onderbelicht.”

Marinka2019 is voorstander van rechtstreekse Eerste Kamerverkiezingen halverwege de regeerperiode van de Tweede Kamer. „Dat geeft de burger de mogelijkheid besluitvorming van de Tweede Kamer bij te sturen. Zeker in tijden als deze, waarin elk besluit nadelig is voor burgers en de politiek vooral bezig is met linkse hobby’s in plaats van te zorgen voor een goede economie, een veilig land en goed onderwijs.” Marinka merkt zogezegd weinig van het werk van de Provinciale Staten. „Ik heb geen idee waar zij in mijn provincie concreet mee bezig zijn. Maak de gemeenten wat groter, dan kan je de provincies opheffen. Dat scheelt veel geld en je hebt geen extra verkiezing.” Ehmazel sluit zich bij dat idee aan. „Het zou goed zijn als de helft van de leden door de provinciale staten zou worden gekozen en twee jaar later de andere helft door de dan gekozen gemeenteraden. Dat haalt de waan van de dag uit de Eerste Kamer.”

Volgens reageerder Pau is „direct stemmen een must. Nu is het geen onafhankelijke Eerste Kamer meer maar een slap aanhangsel van de partijen uit de Tweede Kamer. Het is gewoon partijpolitiek wat ze bedrijven in plaats van hun werk te doen, waarvoor ze zitten.”

Polarisatie

Partijtje denkt dat het veel beter zou zijn als we de Eerste kamer niet direct zouden kiezen. „Door de enorme polarisatie en verdeeldheid geeft dat alleen nog maar meer onnodige problemen. Straks stemt alles op BBB en dan die kan alleen maar dwars liggen en wie lost het dan op niemand. Kijk, als VVD en BBB samen de meerderheid zouden krijgen in beide kamers wordt het een ander verhaal. Dat zal echter niet het geval zijn.”

Jan_de_Lange oppert nog een ander idee: „Eigenlijk zouden alle bestuurders rechtstreeks gekozen moeten worden. Ook de burgemeesters, wethouders en overige zakkenvullers.” Ook Karel3 heeft een idee. „Waarom zijn er uberhaupt zoveel provincies. We zijn niet groter dan een deelstaat in Duitsland en toch hebben we 12 provincies. Dat kost bakken met geld en geen mens weet wat ze precies doen al die provinciale bestuurders. Die hele 1e kamer moeten ze afschaffen. Is ooit opgericht zodat de elite het gepeupel kon corrigeren als ze weer eens een wet hadden bedacht wat de elite geld ging kosten. Niet meer van deze tijd.”