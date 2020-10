’Eerbetoon Paul Verhoeven terecht’

Het Filmmuseum brengt ter voorbereiding de gerestaureerde versie van Total Recall uit; met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol. Het betekende zijn doorbraak, die hij ten volle verdient. Paul Verhoeven zat decennia in een sektarische christelijke beweging in Amerika. Hij schreef een boek over de historische persoon Jezus van Nazaret in samenwerking met Rob Scheers. Hij brengt zeer gedetailleerd de historische Jezus in beeld. Dat de regisseur van Turks Fruit dit presteert, belicht zijn veelzijdigheid.

Hugo Pronk, Amsterdam