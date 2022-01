Brief 3’ Zorgen Wilders begrijpelijk’

Feit is en blijft dat de genoemde personen contacten onderhouden met personen uit terreurorganisaties. Dezelfde organisaties die Wilders dagelijks met de dood bedreigen, waarvoor hij meer als 18 jaar streng beveiligd moet worden en zijn vrijheid moet inleveren. Theo Van Gogh is destijds door de Hofstadgroep vermoord. Terecht dat Wilders ongezouten kritiek heeft geleverd in de Kamer over zijn veiligheid. Maar ook dat binnen de VVD, D66 en GroenLinks omstreden figuren binnen deze partijen dominant werkzaam zijn en toegang hebben tot het directe landsbestuur.

J. Beaudoin

