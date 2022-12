Ombudsman: Dat kan toch wel beter?

Door een handicap kan Tom niet volledig werken. Daarom ontvangt hij een Wajong uitkering. Daarnaast volgt hij een opleiding zodat hij straks een inkomen heeft en geen uitkering.

Na een moeizame start begint hij enthousiast aan zijn opleiding. Hij kan bij het UWV een vergoeding voor zijn reiskosten aanvragen. Dat verloopt niet echt makkelijk. Alles moet opgestuurd worden met de post. Er raakt nog weleens een aanvraag kwijt. Dat betekent maanden wachten op geld en veel stress. Tom stuurt voortaan ook de aanvragen online via zijn werkmap bij het UWV. Dat is ook geen oplossing. Hij moet steeds achter zijn geld aan en krijgt moeilijk contact met het UWV. Tom dient daarom een klacht in bij het UWV. Hij stelt voor een knop op de website toe te voegen waardoor online aanvragen indienen makkelijker wordt. Die oplossing wijst het UWV af. Ze kunnen het systeem niet voor 1 persoon aanpassen. Ze stellen o.a. een belafspraak voor met zijn adviseur werk. Deze probeert Tom al tijden te maken maar zonder succes.

Advies

Tom heeft genoeg van de houding van het UWV. Hij schrijft de Nationale ombudsman. Aan medewerker Hillechien licht hij zijn klacht toe. Zij neemt contact op met het UWV. Ze legt de klacht voor en geeft aan dat ze de irritatie van Tom over het aanvraagproces vergoedingen wel kan begrijpen. Ik besluit het UWV ook een brief te sturen. Tom is natuurlijk niet de enige die een aanvraag voor een vergoeding van het UWV indient. Ik geef het UWV het advies het proces zo aan te passen dat aanvragen (ook) langs een eenvoudige digitale weg kunnen worden ingediend. Buiten de digitale werkmap van het UWV. Zo kunnen aanvragen snel verwerkt worden.

Aangepast

We krijgen een positieve reactie van het UWV. Ze gaan er serieus mee aan de slag. In de zomer van 2023 verwachten ze dat het hele proces aangepast is. Tom laat ons weten dat hij blij is met dit resultaat. Door zijn ervaring te delen met de Nationale ombudsman lopen anderen zoals hij straks niet meer tegen dezelfde problemen aan. Een mooi bericht om de kerst mee te beginnen. Ik wens u fijne feestdagen!

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en het UWV?. Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.