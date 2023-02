’Afvoer zonnepanelen vervuilend en duur’

Wat de Eerste Kamer gaat doen is ongewis maar duidelijk is wel dat de huidige regeling niet houdbaar is en op termijn op de schop zal gaan. Daarnaast wil het Europees agentschap voor chemische stoffen PFAS gaan verbieden. Een stof die in de meeste zonnepanelen voorkomt. Op dit moment kunnen afgeschreven zonnepanelen gratis worden ingeleverd bij het elektrisch afval. Ik zie aankomen dat er in de toekomst dik betaald moet worden voor de afvoer van deze panelen. PFAS wordt straks het nieuwe asbest.

Linda Scheltema, Den Haag