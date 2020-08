We konden maandag om 8.30 uur terecht bij tandarts Mollenkamp in Haarlem. Hij heeft de voortand zo mooi en natuurgetrouw gemaakt dat Veronique stralend haar eerste schooldag op de koorschool in Haarlem begon!

Barbara Borgonjen-Vinkestijn,

Haarlem

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.