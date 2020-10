’Omscholing is wensdenken en geldverspilling’

Een nieuwe loopbaan als fietsenmaker, dankzij de stijgende populariteit van fietsen en e-bikes. Gerard Karelse: ,,Omscholingen naar een totaal andere discipline zijn voor weinig mensen weggelegd.” Ⓒ ANP/HH

Hoe slechter het gaat met de economie, hoe vaker het woord ’omscholing’ valt. Een stewardess die de zorg in gaat, een acteur voor de klas; is dat niet geweldig? Nou, niet per se, vindt bedrijfspsycholoog Gerard Karelse. „Omscholing is vooral wensdenken en geldverspilling.”