’Elektrische apparaten duurzamer’

Iedere twee jaar je wasmachine laten repareren of je elektrische tandenborstel in de winkel moeten omruilen voor een nieuwe. Dat overkomt mij en roept mij de vraag op waarom apparaten, hoe duur ook, niet meer lang meegaan? Is het commercieel belang of verkeerde keuze in grondstoffen van de fabrikant? Dat is niet bepaald duurzaam gezien de berg schroothoop die alsmaar groter wordt en die wordt verscheept naar derdewereldlanden.

Tegenwoordig kun je voor alles een abonnement afsluiten, dat ook weer leidt tot schulden als er niet meer wordt betaald. Gewoon sparen zit er ook niet meer in met de lage rente. Kortom, de productie en aanschaf van elektrische apparaten moet op de schop. Alleen hoe?

Zelf denk ik aan het verscherpen van de Europese regelgeving. Daarbij worden fabrikanten gedwongen om hun apparaten te verduurzamen zodat ze langer mee gaan en ze moeten hun serviceniveau verhogen met het wijzigen van de fabrieksgarantie van 2 naar 5 jaar. Waardoor de wettelijke garantie die al in Nederland slecht is geregeld komt te vervallen.

Niels Aussems, Sprang-Capelle