Buurmannen hebben geblust waardoor erger werd voorkomen. Eigenaresse Ingrid van Kapsalon Voluum in Noordwijkerhout vond het zo naar dat ik al mijn spulletjes kwijt was, dat ze een föhn kwam brengen! Dat is toch onbetaalbaar! Dank je wel Ingrid!

Margreet Dijkstra

